За минувшие сутки боевики снизили количество обстрелов позиций АТО на Донбассе

За сутки, 18 января, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Обстрелы зафиксированы на всех направлениях. На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия пророссийские боевики открывали огонь по Гнутово, Водяному и Широкино.

На Донецком направлении из этих же видов вооружения обстреляли Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования использовали 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.

Напомним, 18 января, пророссийские боевики на Донбассе 37 раз стреляли по позициям украинских бойцов. 17 января количество обстрелов достигло отметки в 61 раз.