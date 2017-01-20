За минувшие сутки боевики снизили количество обстрелов позиций АТО на Донбассе

За сутки, 18 января, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Обстрелы зафиксированы на всех направлениях. На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия пророссийские боевики открывали огонь по Гнутово, Водяному и Широкино.
На Донецком направлении из этих же видов вооружения обстреляли Авдеевку, Луганское и Зайцево.
На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования использовали 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.
Напомним, 18 января, пророссийские боевики на Донбассе 37 раз стреляли по позициям украинских бойцов. 17 января количество обстрелов достигло отметки в 61 раз.