НАБУ выясняет, как авиакомпании Коломойского простили долг в $4 миллиона

Государственная авиационная служба простила компании «Международных авиалиний Украины» 4 миллиона долларов.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Крупнейший перевозчик страны, «Международные авиалинии Украины» Игоря Коломойского и Арона Майберга, в 2014 году начал накапливать долг по уплате авиационного сбора. Авиакомпании закладывают сбор в стоимость билета и в дальнейшем должны перечислять в Государственный спецфонд.

Требование уплатить долги, чтобы получить разрешение на новый маршрут, было зафиксировано в проекте нового Порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий. Документ готовили специалисты Госавиаслужбы. Когда же он попал к тогдашнему главы Службы Денису Антонюку, это требование исчезло.

Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что Антонюк отправил Порядок на согласование юристу Дмитрию Денисову. Это основатель адвокатской компании «Сделка», которая в 2010-2015 годах обслуживала МАУ в юридических вопросах. Денисов среди прочего вычеркнул из документа требование об уплате долгов и вернул документ Антонюку. Тогдашний председатель Госавиаслужбы подписал его без этого требования.

«Не вешайте на нас чужую функцию! Мы можем проверить, самолеты исправны или нет, люди, которые летают за штурвалом, сертифицированы или нет, а вот уплаченные или не оплачены, вовремя или не вовремя налоги, это не сюда, это не в Госавиаслужбу. Если МАУ должна государству денег, это должно решать прокуратура, Минфин и налоговая», — заявил он.

По мнению детективов НАБУ, это позволило МАУ продолжать собирать сбор с граждан и не перечислять его государству. В 2014-2015 годах МАУ собрали с пассажиров более 4 млн долларов авиасборов и оставили себе.

Сейчас авиакомпания Коломойского пытается доказать в админсуде, что Госавиаслужба не имела права выставлять ей счета на оплату авиасборов, который сама МАУ взимала с пассажиров, поскольку сбор не был четко выписан в законодательстве. Иск в первой инстанции МАУ проиграла в ноябре 2016 года.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Игорю Коломойскому могут «простить» 15 миллиардов долгов «Укрнафты».