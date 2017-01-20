Взлом почты Суркова, осуществленный украинскими хакерами, привел к отставке в Кремле, - СМИ

Взлом хакерами украинской группы «Киберхунта» электронной почты приемной помощника президента РФ Владислава Суркова, привел к отставке руководителя его аппарата Александра Павлова.

Об этом пишет российская газета «Ведомости», ссылаясь на два источника, близких к администрации президента.

Издание утверждает, что увольнение Павлова со своей должности по собственному желанию в декабре может быть напрямую связано с данным инцидентом. Знакомый с Сурковым источник дал понять, что Павлов оставил свою должность, но о мотивах данного решения говорить не стал, ограничившись тем, что «слышал о претензиях к нему по работе». Увольнение Павлова подтвердили также в управлении президента РФ по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков. Там сообщили, что Павлов уволился по собственному желанию, потому что устал после трех лет работы.

Напомним, в ноябре глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что украинские хакеры из организации «КиберХунта» действительно добыли данные переписки из электронной почты приемной помощника президента РФ Владислава Суркова, которые свидетельствуют об агрессии РФ против Украины. Хакеры утверждают, что опубликованные документы – это план по дестабилизации Украины, который был в переписке Суркова с его помощником Карповым.