В зоне АТО погиб один украинский воин

В зоне Антитеррористической операции погиб один украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Также сообщается, что на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово, из вооружения БМП – Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую. На Луганском направлении из тех же видов вооружения – Широкино, Сизое и Станицу Луганскую. В общем зафиксировано 10 обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что от обстрелов боевиков в рождественские дни на Донбассе погибла девушка.