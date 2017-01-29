На Луганщине боевики-дезертиры расстреляли российского офицера, - разведка

В Луганской области трое боевиков при побеге расстреляли российского офицера, который пытался им помешать.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«28 января трое военнослужащих 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ с оружием самовольно оставили боевые позиции и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать», – говорится в сообщении.

По данным разведки, командование полка разыскивает дезертиров, а убийство офицера в докладе командованию корпуса трактовали как потерю во время обстрела передовых позиций силами АТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по информации Минобороны, на временно оккупированной территории находятся 5 тысяч кадровых военнослужащих РФ.