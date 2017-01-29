В результате боев в районе Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, – штаб АТО

В ходе боевых действий в зоне проведения АТО в субботу утром, 29 января, погибли трое украинских военных, один ранен.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает «112 канал».

Он уточнил, что потери украинские силы понесли в районе авдеевской промзоны, где утром обострилась ситуация.

По словам Мотузяника, в ходе боевых действий за минувшие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских бойцов.

Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. При этом в штабе АТО сообщили, что в ходе штурма боевиков авдеевской промзоны ранения получили трое украинских бойцов, точное количество погибших не сообщалось.