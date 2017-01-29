При попытке штурма позиции ВСУ в Адвеевке ликвидирован один из самых опытных главарей боевиков

Главарь террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский подтвердил ликвидацию в ходе сегодняшнего боя в промзоне Авдеевки одного из основателей группировки.

Об этом Ходаковский написал на своей странице в Facebook.

«За моей спиной стоит командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в «Восток» и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть», - пишет он.

В свою очередь главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что ликвидирован командир 1-го батальона 100-й бригады так называемой Республиканской гвардии «ДНР» с позывным «Грек», он же Иван Андреевич Балакай.

Иван Балакай «Уничтоженный сегодня командир 1-го батальона 100-й бригады Республиканской гвардии «ДНР» позывной «Грек», был одним из самых опытных полевых командиров боевиков, который воевал начиная со Славянска, принимал участие в боях на границе в секторе «Д» начиная с июня 2014-го, в районе Мариновки, Снежного, Саур-Могилы, когда ряд наших подразделений, в том числе 72-й бригады, были окружены российской регулярной армией и отрядами наемников, также участвовал в боях за Ясиноватую в августе 2014-го, командовал спецподразделением «Юг» бригады наемников «Восток», а после организации российским командованием оккупационной армии, возглавил 1-й батальон Республиканской гвардии и уже два года ведет бои под Донецком. О нем известно, что это бывший гражданин Украины, бывший военнослужащий, из Донецка, который принимал участие с первых дней в антиукраинских демонстрациях, организованных российскими спецслужбами 1-го марта 2014-го, и перешел на сторону врага. Ликвидация «Грека» - это важная заслуга мужчин из 72-й», - написал Бутусов.

Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. При этом в штабе АТО сообщили, что в ходе штурма боевиков авдеевской промзоны ранения получили трое украинских бойцов, точное количество погибших не сообщалось.

В результате боев погибли трое украинских военных, один ранен. Кроме того, ранения получили двое гражданских.