Порошенко присвоил погибшему в Авдеевке офицеру ВСУ звание Герой Украины

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72-й бригады Андрею Кизило (посмертно).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Высокой государственной наградой капитан Андрей Кизило отмечен за личное мужество и героизм, несокрушимость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", - говорится в сообщении.

23-летний Андрей Кизило погиб 29 января при штурме боевиками Авдеевки. По смерти остались жена и сын. В среду на Майдане в Киеве простились с семью бойцами, погибшими в Авдеевке.

Андрей Кизило родился в семье военнослужащего. В 2008 году закончил 9 классов городской гимназии, в 2010 году - Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. С 2010 года в Вооруженных Силах Украины.

В 2014 году окончил Академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. С 2014 года проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде (город Белая Церковь, Киевская область).

С июля 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Участник боев за села Новоласпа Бойковского района Донецкой области (10 августа 2015), Петровское Волновахского района Донецкой области (14 февраля 2015) и вблизи города Волноваха Донецкой области.

В 2015 году был признан лучшим командиром роты в секторе «М» зоны антитеррористической операции.

Напомним, 30 января на Востоке Украины под обстрелами боевиков погиб боец 79-й ДШБр.