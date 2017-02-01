Международный суд в Гааге назначил дату рассмотрения иска Украины против России

Международный суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против России с 6 по 9 марта.

Такая информация следует из опубликованного анонса на сайте МС.

В первый день заседаний, 6 марта, выступит украинская сторона, на следующий день – РФ. 8-9 марта тот же порядок.

Напомним, Украина подала в Международный суд ООН иск в отношении России о нарушении международных договоренностей о запрете финансирования терроризма, в частности финансировании террористических группировок "ДНР", "ЛНР", "Харьковские партизаны".

Кроме того, украинская сторона указала на вооруженный захват Россией территории Автономной республики Крым и города Севастополя и систематическое притеснение прав крымскотатарского народа.

Российская сторона также оказывала давление на украинскую власть после Оранжевой революции, произошедшей в 2004 году, говорится в сообщении Международного суда.

После обострения ситуации в Авдеевке, в ходе которого есть погибшие как со стороны украинской армии, так и гражданского населения, украинская сторона заявила, что дополнит иск в ООН этими фактами. Сотрудники Службы безопасности Украины собирают доказательства террористической деятельности российских гибридных группировок в эпицентре событий в Авдеевке.

Международный суд - главный судебный орган ООН, в компетенцию которого входят все вопросы, которые передаются ему государствами, и все вопросы, предусмотренные Уставом ООН и действующими договорами и конвенциями.

Этот орган состоит из 15 судей, которых отдельно избирают Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности на девять лет. Судьи избираются по уровню квалификации, а не по национальному признаку. Однако не может быть избрано двое судей из одной страны.

Суд расположен в городе Гаага (Нидерланды). Страны-члены могут передавать на рассмотрение Международного Суда дела о пограничных спорах, праве на рыбную ловлю, праве на полезные ископаемые и другие спорные вопросы. Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут консультироваться с Международным Судом по любому вопросу.