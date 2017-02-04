Бои под Авдеевкой: российско-террористические войска пытаются штурмовать позиции сил АТО

С начала текущей недели значительно обострилась ситуация в зоне АТО, на фронте в районе города Авдеевка.

Российско-террористические войска пытаются отбить у украинской армии стратегические позиции и ведут обстрелы мирного города. В результате этого есть потери, как среди украинских военных, так и среди мирного населения.

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18:52 Ситуация в Авдеевке вечером 4 февраля снова обострилась, боевики начали штурм позиций украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в населенном пункте Авдеевка, российско-оккупационные войска грубо нарушили режим "Тишина". Так, около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152 мм артиллерии и минометов 120 мм калибра", - говорится в сообщении.

17:33 Боевики террористической организации «ДНР» обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки.

Об этом в «Facebook» написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

«Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня», - написал Цеголко.

Он также отметил, что о случившемся проинформированы ОБСЕ и международные партнеры.

«Украина требует от России немедленно прекратить огонь», - добавил Цеголко.

16:29 Воду в централизованный водопровод Авдеевки подают по часам, примерно раз в сутки. Отфильтрованной воды хватит еще на 3-4 запуска.

Об этом заявил глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, пишет "Радио Свобода".

После этого питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Донецкая фильтрационная станция, которая обеспечивает Авдеевку водой, обесточена с 30 января, как и весь город.

14:55 Согласно уточненным данным спикера Министерства обороны по вопросам АТО Александра Мотузяника, за минувшие сутки на Донбассе были ранены не семь, а восемь украинских военных.

14:52 В пресс-службе Луганской облгосадминистрации сообщили об одном погибшем украинском военном за минувшие сутки. Судя по всему, он входит в число трех погибших воинов, о которых сообщалось ранее.

- Вечером недалеко от села Троицкое в Попаснянском районе в результате массированного обстрела из 122-мм самоходных артиллерийских установок, 120-мм и 82-мм минометов и противотанковых гранатометов погиб наш защитник, - заявил замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко.

12:35 В результате обстрела Сартаны в пятницу повреждено 30 зданий, из которых 28 - частных домовладений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, отмечая, что в течение суток боевики дважды наносили артудары по прифронтовому поселку.

Местный личный состав мужчин-полицейских был поднят по тревоге, в помещении Сартанского отделения полиции развернут оперативный штаб, где происходит координация имеющихся сил и средств. Во время боевых действий часть поселка была обесточена, без света остались и жители Талаковки. В некоторых домах осколками был перебит газопровод и прекращена подача газа. Коммунальные службы, работавшие в условиях полной темноты, за несколько часов восстановили электроснабжение. Без газа остается один дом.

Кроме осколочных повреждений зданий зафиксировано два прямых попадания. В доме по улице Северной взрывной волной выбиты все окна. В момент обстрела в доме находилась семья с тремя детьми. Никто не пострадал.

11:48 Журналист Денис Казанский опубликовал доказательство того, что Донецк обстреливают с оккупированной территории.

"Как минимум часть прилетов в Донецке - с территории, подконтрольной "ДНР". Вот классический пример. Улица Листопрокатчиков, 10. Попадание в дом четко со стороны Макеевки. Прилет с позиций ВСУ исключен, что легко проверяется с помощью любой карты", - написал Казанский на своей странице в "Facebook".

11:45 Начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал фотографии последствий ночного обстрела Авдеевки.

11:22 В Авдеевке под обстрел попал дом в старой части города, при этом снаряд попал в квартиру, где находилась женщина с пятью маленькими детьми.

Об этом на своей странице в "Facebook" написал начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом №73 по улице Соборной (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше. Все чудом остались живы, вызвали на помощь сотрудников полиции", - написал Аброськин.

11:05 Согласно данным штаба АТО, за прошедшие сутки, 3 февраля, зафиксировано 115 обстрелов. К сожалению, трое украинских военных погибли, семеро ранены.

"На донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82- миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и н.п. Зайцево. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому неоднократно огонь вели танки. С стрелкового оружия обстреляли Зайцево".

"На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 Град, 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120- и 82-миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинка, Чермалык. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку - ПТРК, а по Широкино - БМП и танк".

"На Луганском направлении оккупанты из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер стреляли по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому", - отмечено в сводке.

11:00 В Днепре медики спасли зрение британскому фотографу, раненному при обстреле Авдеевки.