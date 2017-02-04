Россия на переговорах о Донбассе выдвинула новые требования, - журналист

Российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках «Нормандского формата», проявив готовность обсуждать замену руководства «ЛНР-ДНР», а также выдвинув требования по пенсионному обеспечению Киевом жителей временно оккупированных территорий, прекращению торговой блокады и официальной отмене АТО.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на материал своего журналиста Сергея Рахманина.

Сегодня российские дипломаты демонстрируют формальную склонность к уступкам.

«В контактах с западными дипломатами они озвучивают, например, готовность обсуждать замену Захарченко и Плотницкого другими, компромиссными и даже согласованными с партнерами по «нормандскому формату» фигурами. Но готовность эта, с точки зрения информантов, связана не с чуткостью к пожеланиям Берлина и, тем более, Киева. Есть и более прагматичные мотивы: «вожди» несколько зарвались, изрядно проворовались. Это, кстати, одна из причин, по которым финансирование «республик» урезается. Однако гипотетическое смещение одиозных «глав» ОРДО и ОРЛО Москва подает как демонстрацию своей компромиссности», - отмечает журналист Сергей Рахманин.

Помимо этого, Россия согласилась обсуждать возможность вооружения миссии ОБСЕ и ее право исполнять свои функции не только во время, но и после гипотетических выборов в ОРДЛО, хотя предлагаемые Москвой численность и мандат миссии Киев категорически не устраивают. Рахманин указывает, что Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса своих регулярных подразделений ВС, продемонстрировав свою «уступчивость».

«Официально не признавая присутствия кадровых военных на Донбассе, Россия продемонстрировала «гибкий» ответ на требования убрать оттуда свои регулярные подразделения. По сведениям наших источников, значительная часть российских военных в последнее время была выведена из ОРДЛО – как очередная демонстрация уступчивости Кремля. Но внушительная (и постоянно увеличиваемая) группировка по-прежнему сосредоточена у границ Украины и в любой момент может быть переброшена на Донбасс», - пишет издание.

При этом переговорные позиции россиян. Едва ли не главными требованиями стали обязательное пенсионное обеспечение Киевом жителей ОРДЛО, полная безоговорочная отмена любых форм торговой блокады и официальная отмена АТО. Авдеевское обострение дало РФ повод удариться в миротворческую риторику, с призывами о «пацификации» Украины. РФ по-прежнему не желает уступать в ключевом вопросе, касающемся предоставлению Киева контроля границы.

«Предложения не то что о контроле границы Киевом, но хотя бы о постоянном мониторинге ее миссией ОБСЕ Москвой блокируются. А без этого любые разговоры о выборах, «особом статусе», деоккупации, реинтеграции et cetera лишены всякого смысла. Бессмысленны они и без полного прекращения огня и полного отвода вооружений – отправной точки минских соглашений», - заключает Рахманин.

Ранее в рамках «нормандских» переговоров российская сторона настаивала на необходимости утверждения Украиной «закона об особом статусе Донбасса» и полной амнистии для боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что страны-участницы ОБСЕ призвали Россию прекратить обстрелы Авдеевки.