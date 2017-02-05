«Чистильщик» российского правительства «Вагнер» в прошлом году проведал мать в Украине, - СМИ

Дмитрий Уткин – крайний справа. Фото - ТК "Дождь" Командир российской частной военной компании Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», поставляющий наемников для российско-террористических войск на Донбассе, в прошлом году проведал мать в поселке Смолино Кировоградской области.

Об этом идет речь в расследовании «Цензор.НЕТ».

Информации о Вагнере крайне мало: военный армейской разведки РФ, в 2013 году был наемником в ЧВК «Slavonic Corps» в Сирии, вернулся и создал свою компанию. Его называют исполнителем убийств известных боевиков на Донбассе, главарем боевых отрядов в Крыму и руководителем операций в Сирии. Работает по заказу Кремля.

Как удалось выяснить, школу в поселке Смолино в прошлом году закончил сын Уткина. Правда, парень, как утверждают местные, с отцом никогда не жил. Журналисты дозвонились матери мальчика и успели только представиться.

- Нет, я с журналистами не общаюсь! Мы с ним не поддерживаем никаких отношений, - отвечает Татьяна.

Дмитрий Уткин на приеме в Кремле. Фото - издание "Фонтанка"

Мать Уткина, по словам ее соседей, «перед Новым годом к сыну уехала». Инженер местной строительной бригады Людмила Уткина развелась с мужем, когда сын был еще маленьким. После школы Дмитрий Уткин пошел в армию, потом поступил учиться в военное училище в Санкт-Петербурге, с тех пор и живет в России. До недавнего времени о нем здесь знали немногое: был военным, прошел Чечню, ушел на пенсию, занялся каким-то бизнесом, матери помогал, приезжал регулярно. Но в последние пару месяцев в поселке вдруг узнали, что их Дима Уткин вовсе не военный пенсионер. И что лично Путин ему награду вручал. Есть у Уткина и дочь Анна, ей около 25 лет. Мать живет в Смолино, сама же Анна закончила летное училище в Кропивницком и уехала к отцу в Россию.

Два жителя поселка Смолино в беседе с журналистами утверждали, что Дмитрий Уткин, командир «ЧВК Вагнера», воевавший на Донбассе, в 2016 году приезжал в родной поселок проведать мать.

- В последний раз приезжал – было тепло. Они с мамой на дачу ходили, - говорит подруга Людмилы Уткиной Зульфия. - Да, летом приезжал, - вторит ей сосед, живущий с Уткиной в одном подъезде. - Нет, скорее всего, весна это была. - Да, весна. - Он дня два был. - На машине приезжал? – спрашивают журналисты. - Нет, он ездит только на поезде, - отвечает Зульфия - Никогда не скажешь, что он какой-то там агрессор. С мамой на дачу за руку идут, назад – тоже за руку.

Журналисты решили выяснить у Госпогранслужбы, есть ли у ведомства данные о визите «Вагнера».

- Официально информацию о том, пересекал ли границу определенный гражданин, может получить либо он сам о себе, либо правоохранительные органы в рамках уголовного производства, - сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Также журналисты направили информационный запрос в СБУ с просьбой ответить на вопросы: владеет ли ведомство информацией, что известный российский наемник регулярно приезжает в Украину, есть ли в отношении него уголовное производство. На момент выхода публикации ответ пока не получен.

В 2015 году сайт «Спутник и погром», который много пишет о деятельности боевиков, назвал Уткина «полевым командиром года». В конце 2015 года еще были сомнения, существует ли такой человек вообще. Отряд Вагнера – это частная военная компания, набранная из отставников разных ведомств и ветеранов локальных войн. Это многочисленная и профессиональная структура, которая выполняет грязную работу для российского правительства. Наемники Вагнера были замечены еще в Крыму – совместно с российскими военными они разоружали украинские части. Потом перебрались на Донбасс. Именно отряд Вагнера называют исполнителями ряда убийств в террористической «ЛНР»: Ищенко, Мозгового, Беднова, Дремова.

ЧВК «Вагнер» была одним из самых засекреченных подразделений, воюющих на Донбассе в Украине. Ее бойцы при подписании контракта брали на себя обязательство хранить полную конфиденциальность – никто не должен знать, где они и какое выполняют задание. Срок неразглашения – 10 лет.

Российский журналист Денис Кортков связал «Вагнера» с бизнесменом Евгением Пригожиным – «поваром» Путина. Он владелец ресторана в Санкт-Петербурге, куда любил ходить Владимир Путин. Теперь стал в России одним из самых влиятельных людей. Коротков называет Пригожина «фактическим монополистом на рынке армейского госзаказа в сфере военного питания, клининга, строительства и энергетики». Пригожину приписывают проект «Ольгино» - армию интернет-троллей, слежку за российской оппозицией, связи с Януковичем.