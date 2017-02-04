Под Авдеевкой под обстрелами террористов погиб николаевский воин

В зоне АТО, в районе Авдеевки под обстрелами врага 2 февраля погиб 27-летний николаевец Роман Робертович Климов, который служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники погибшего Героя.

Как пишет пользователь соцсети «Gilead Un-Tueur», боец был старшим солдатом, наводчиком с позывным «Штык».

«Сначала работал токарем на машиностроительном заводе, потом перешел на бронетанковый завод. Увлекался бегом, постоянно делал пробежки, даже уже в зоне войны поддерживал форму. С 18 лет занимался спортивной стрельбой, имел диплом снайпера, еще до войны участвовал во многих соревнованиях по стрельбе и выиграл 5 призовых винтовок».

«Просто безумно любил кошек, однажды, когда он находился уже на «нулях», кошка, которая жила в расположении подразделения, родила котят, так воин круглосуточно ухаживал, кормил, если надо было, заботился, как о своих детях. Своих детей у него не было, не успел с этой войной, в последнее время все чаще мечтал о своей семье, жалел, что годы идут, а детей все нет».

«Защищать Украину Роман Робертович начал с июня 2014 года, когда был призван по мобилизации и сразу подписал контракт до окончания особого периода. Сначала служил в 3-м батальоне 72-й ОМБр, сначала был снайпером. Но стрелять по людям так и не стал, был просто бойцом взвода, членом экипажа БМП. Далее его, как контрактника и как хорошего военнослужащего, взяли в 1-й батальон, который реформировался и выезжал на международные учения на Яворовский полигон, далее в Боснию».

«С октября 2016 года воевал на "промке", был ранен, после лечения вернулся на фронт. Воевал на одном из самых опасных направлений. Имеет волонтерскую награду «За оборону Волновахи» и награды от МО. Принимал участие во всех выдающихся операциях бригады и батальона. Погиб 2 февраля вблизи города Авдеевка Донецкой области от осколочного ранения при обстреле врагом наших позиций. Прощание с этим молодым человеком состоится в Николаеве 6 февраля в 12:00. У него остались мать и сестра», - идет речь в сообщении.

За время обострения боевых действий в зоне АТО погибло еще два николаевских воина - 30 января под обстрелами боевиков погиб командир взвода, боец 79-й десантно-штурмовой бригады Роман Гульченко (родом из города Татарбунары Одесской области). 1 февраля погиб 32-летний николаевский солдат-контрактник Сергей Васильевич Пацула - у него остались жена и четверо детей.