«Сюрприз для брони оккупанта»: советник Президента показал противотанковые «Стугны» на фронте

На переднем крае обороны сил АТО на донецком направлении фронта войска располагают противотанковыми ракетными комплексами Стугна-П - на случай попыток бронетехники гибридной армии РФ пойти на прорыв.

Об этом у себя в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков, выложив без привязки к местности несколько соответствующих фотографий.

«Посреди мешков с овощами и ящиков с консервами уютно примостился оператор ПТУРа... И довольные выражения лиц, приготовивших сюрприз для желающих погрюкать гусеницами. Просматривается весь сектор ответственности, комплекты ракет заготовлены, пусковые надежно замаскированы. Война XXI века - оператор сидит в кресле, ждет, посёрбывая 3-в-1», - рассказал об увиденном помощник министра обороны.

В 2016 году, по словам Бирюкова, 46-я десантно-штурмовая бригада получила около 50 ракет, "а сейчас со дня на день ждут еще и дополнительный тренажерный комплекс".

Всего за минувший год ВСУ взяли на вооружение немногим менее тысячи ракет к данному ПТРК, отметил он.

Напомним, Бирюков рассказал подробности пуска новой украинской ракеты.

Справка: Противотанковый ракетный комплекс Стугна-П предназначен для уничтожения бронетехники, защищенных объектов (типа бункер, ДОТ, ДЗОТ) и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов и беспилотников). ПТРК был разработан государственным КБ Луч в 2010 году. Базовая версия состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления, который позволяет оператору производить пуск на расстоянии.