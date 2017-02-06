Раненый в Авдеевке британский фотограф показал обстрелянный из «Града» дом

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Британский фотограф Кристофер Нанн, который был ранен в Авдеевке, показал обстрелянный боевиками дом.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Авдеевская квартира + ударная воронка. Елена (хозяйка квартиры – ПН) умерла за средним окном. Я был в комнате слева. Официальный отчет – 120мм "Град",– написал британец о подробностях обстрела, под который попал.

Напомним, начиная с 29 января боевики обстреливали из тяжелой артиллерии и минометов город Авдеевка, предпринимая попытки штурма позиций ВСУ. В итоге, в городе от обстрелов пострадали как дома местных жителей, так и объекты инфраструктуры. При этом есть погибшие гражданские и военные ВСУ. 

Роман Свиридов

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