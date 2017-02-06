Украинские военные показали доказательства обстрелов из запрещенного вооружения в Авдеевке

Оператор Министерства обороны Украины снял репортаж и последствия обстрелов в Авдеевке.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на своей странице в Facebook.

На данный момент из-за сложной ситуации представителей прессы пока не пускают в Авдеевку.

"Есть видео доказательства применения со стороны российско-оккупационных войск вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - написала представитель Минобороны.

На видео заместитель командира 72-ой бригады Александр Самарский рассказал, что пророссийские боевики постоянно применяют запрещенные минскими договоренностям 120-мм минометы и танки. Один из бойцов показывает остатки разорвавшегося снаряда.

Также оператор снял разрушенный после обстрелов один из популярных ранее ресторанов в городе.

Напомним, начиная с 29 января боевики обстреливали из тяжелой артиллерии и минометов город Авдеевка, предпринимая попытки штурма позиций ВСУ. В итоге, в городе от обстрелов пострадали как дома местных жителей, так и объекты инфраструктуры. При этом есть погибшие гражданские и военные ВСУ.