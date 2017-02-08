Боевики не прекращают обстрел сил АТО с запрещенной артиллерии и минометов – три бойца ранены, три травмированы

За минувшие сутки, 7 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе пророссийские боевики 89 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения, а еще трое были травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении с 152 и 122 миллиметровой артиллерии пророссийские боевики обстреливали Луганское. С минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по нашим позициям огонь вел танк. По Луганском и Верхньоторецком - БМП.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалик и Гнутово. С минометов боевики вели огонь по Новотроицком, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяном, Павлополю, Лебединском, Широкино и Березовом. По Павлополо огонь вел БТР противника, по Марьинке - снайпер.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования обстреливали наши позиции в районе Крымского со 122 миллиметровой артиллерии. С минометов - Троицкое, Крымское, Попасную, Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку. По Новотошковском боевики стреляли из вооружения БМП.

Напомним, 6 января штаб АТО зафиксировал 78 обстрелов со стороны боевиков по позициям украинских военнослужащих.