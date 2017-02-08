В Донецке главаря боевиков «Гиви» убили в его штабе

Утром в среду, 8 февраля, в 06:12 в Донецке взорвали командира подразделения боевиков «ДНР» «Сомали» Михаила Толстых известного под позывным «Гиви».

Об этом передает «Левый берег» со ссылкой на агентство сепаратистов «ДАН».

В сепаратистских пабликах во «ВКонтакте» пишут, что Толстых погиб при взрыве у себя в кабинете. Есть информация, что в штаб, где находился «Гиви», выстрелили из гранатомета.

По информации еще одного сепаратистского ресурса, «Гиви» был убит на базе батальона в Донецке. В сети появилось видео с места событий. На кадрах видно, что при взрыве сильно повреждено здание, причём все пять этажей. После взрыва началось возгорание, которое уже ликвидировано. На месте работают пожарные и следственная группа.

Стоит отметить, что накануне в результате боев за Авдеевку батальон боевиков «Сомали», которым командовал «Гиви», понес значительные потери. По словам военных ВСУ, речь идет о 40% личного состава.

При этом Мартин Брест также сообщал, что Михаил Толстых по ошибке навел артиллерию на позиции боевиков своего же батальона.

«Только что мегакомандир Гиви своей артой накрыл свои же позиции в районе "Господарочки" (рынка). 72 ОМБр благодарит идиота Гиви за помощь и обещает выписать ему премию к дню ЗСУ», - сообщал 31 января военный ВСУ.

Напомним, что в 2015 году на территории отдельных районов Луганской области погибли или были убиты несколько известных боевиков "ЛНР", которые не подчинялись главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому. 1 января 2015 года в Луганской области ЛНР-овцами был ликвидирован боевик Александр Беднов (Бетмен), в конце января - комендант Первомайска Евгений Ищенко (Малыш). 28 февраля 2015 года они захватили в плен коменданта Красного Луча Сергея Косогорова (Косогор).

23 мая 2015 года был убит один из полевых командиров "ЛНР" Алексей Мозговой, чей джип расстреляли из стрелкового оружия. В середине декабря того же года был убит командир казачьего полка "народной милиции ЛНР" Павел Дремов. 16 октября 2016 года был ликвидирован террорист "ДНР" Моторола - его взорвали в лифте в Донецке.

В январе в 2017 года в Москве умер первый главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. его жена заявила, что Болотова могли отравить.

А 4 февраля текущего года в оккупированном Луганске неизвестные взорвали автомобиль, в котором передвигался главарь так называемой «народной милиции» террористической «ЛНР» Олег Анащенко.