У Авакова подтвердили убийство террориста Гиви в Донецке

Источники украинских полицейских в оккупированном Донецке подтвердили информацию, что утром, 8 февраля, был убит главарь боевиков Михаил Толстых по прозвищу Гиви.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в эфире телеканала 112.ua.

Он подтвердил факт взрыва в здании, где в тот момент находился боевик.

"Полиция Донецкой области имеет такую информацию, что сегодня утром был убит террорист "Гиви" Михаил Толстых. Наши источники, которые сейчас там находятся, видели, как это все происходило. Могу сказать, что действительно произошел взрыв, где находился террорист, он погиб. В настоящее время на месте работает так называемая группа "полиции ДНР", место оцеплено и в настоящее время более подробной информации нет", - сообщил Аброськин.

Он также рассказал, что теперь в оккупированном Донецке проводятся мероприятия по поиску виновных в смерти террориста.

Напомним, что в 2015 году на территории отдельных районов Луганской области погибли или были убиты несколько известных боевиков "ЛНР", которые не подчинялись главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому. 1 января 2015 года в Луганской области ЛНР-овцами был ликвидирован боевик Александр Беднов (Бетмен), в конце января - комендант Первомайска Евгений Ищенко (Малыш). 28 февраля 2015 года они захватили в плен коменданта Красного Луча Сергея Косогорова (Косогор).

23 мая 2015 года был убит один из полевых командиров "ЛНР" Алексей Мозговой, чей джип расстреляли из стрелкового оружия. В середине декабря того же года был убит командир казачьего полка "народной милиции ЛНР" Павел Дремов. 16 октября 2016 года был ликвидирован террорист "ДНР" Моторола - его взорвали в лифте в Донецке.

В январе в 2017 года в Москве умер первый главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. его жена заявила, что Болотова могли отравить.

А 4 февраля текущего года в оккупированном Луганске неизвестные взорвали автомобиль, в котором передвигался главарь так называемой «народной милиции» террористической «ЛНР» Олег Анащенко.