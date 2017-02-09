«Захарченко, ты следующий»: террористы из банды «Сомали» заявили, что это они убили своего главаря «Гиви»

Гражданин России, поехавший воевать на стороне террористов «ДНР» Игорь Мыльцев, представившийся боевиком из банды «Сомали» под позывным «Француз», что покушение на главаря банды Михаила Толстых по кличке Гиви организовали он и еще трое террористов.

Об этом пишет «Новая газета».

«Ему отомстил бы любой», — рассказал Мыльцев, назвав обвинения властей «ДНР» в адрес украинских спецслужб «смешными».

Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы, брошенных «Гиви» во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон Гиви «Сомали». Представители «ДНР» сообщали тогда о ранении самого «Гиви» на поле боя. Впрочем, «Француз» Игорь Мыльцев описывает другую версию событий.

Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу.

«Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи в госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых! Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара [был] стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия», — отметил Мыльцев.

Напомним, 8 февраля, в 06:12 в Донецке взорвали командира подразделения боевиков «ДНР» «Сомали» Михаила Толстых известного под позывным «Гиви».