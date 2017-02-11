Агенты ФСБ многие годы попадали в Евросоюз под видом беженцев, - немецкий телеканал

Агенты российских спецслужб на протяжении многих лет попадали в страны Евросоюза под видом беженцев. Роль просящих убежища и беженцев исполняли завербованные уроженцы Чечни.

Об этом сообщается в фильме «Холодная война Путина» на немецком канале ZDF, пишет «Зеркало недели».

В фильме используются свидетельства человека, которого создатели фильма называют бывшим высокопоставленным чиновником ФСБ. Он заявляет о том, что такие агенты должны были внедриться в мусульманские общины в разных странах ЕС для продвижения интересов России. Кроме того, такие люди регулярно принимают участие в акциях протеста против правительства. По словам авторов фильма, таким образом, Путин проверяет терпение Запада.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза договорились на полгода продлить санкции против России.