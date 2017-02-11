ФСБ под видом журналистов узнает у жителей «ДНР» их отношение к Захарченко, – разведка Минообороны

ФСБ России под видом журналистов расспрашивает население оккупированных территорий об отношении к главарю боевиков «ДНР» Александру Захарченко.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины на странице в Facebook.

«ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области по поводу личного отношения к главе т.н. «ДНР» А.Захарченко и его методам управленческой деятельности», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации разведки, российское оккупационное командование дало указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ «усилить давление на представителей ОБСЕ и введение в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии относительно количества обстрелов и их направлений вдоль линии разграничения. При этом наблюдателям не дают разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также препятствуют мониторингу потенциальных мест ввоза военной техники из территории РФ».

Также сообщается, что на территории России активизирована работа вербовочных центров «добровольцев» для дальнейшего направления в соединения и части 1 ( Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

«Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, которые уже имеет опыт боевых действий, в т.ч. в Сирии», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР Минооброны Украины сообщали, что Россия заставляет главу «ДНР» Захарченко удерживать Ясиноватский плацдарм, иначе грозит его смещением. Как известно, 8 февраля, в 06:12 в Донецке взорвали командира подразделения боевиков «ДНР» «Сомали» Михаила Толстых известного под позывным «Гиви».