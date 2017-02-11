В Литве уволили командующего ВВС за намерение ремонтировать военные вертолеты в РФ

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис принял решение отправить в отставку командующего Военно-воздушными силами страны, полковника Аудронюса Навицкаса из-за намерения ремонтировать вертолеты в России.

Об этом пишет «Delfi».

Решение было принято Кароблисом после завершения служебного расследования, в начале которого командующего ВВС отстранили от выполнения обязанностей несколько месяцев назад. Следовательно, решением министра полковник внесен во временный резерв персонала литовской армии, ему грозит отправка в запас. Теперь, по закону, если в течение двух месяцев ему будет предложена должность в армии, которая бы соответствовала его квалификации и званию Навицкас будет отправлен в запас.

Издание напоминает, что министерство обороны Литвы с ноября прошлого года расследовало намерения ремонтировать в России два военных вертолета, предназначенных для поиска и спасения.

«Имеющиеся материалы свидетельствуют, что решение о ремонте вертолетов и выделения для этого средств было принято с условием, что ремонт не будет производиться на территории России или у поставщиков этой страны. Полковник Навицкас, находясь на высшей должности ВВС, не обеспечил реализации политической установки, высказанной на заседании Совета по оборонным ресурсам Минобороны от 9 февраля 2016 года – не ремонтировать военные вертолеты в России. Национальная безопасность не согласуется с вольной трактовкой политических установок», – подчеркнул министр обороны Кароблис, обосновывая решение.

Издание напоминает, что «зеленый свет» ремонта вертолетов «Ми-8Т»в России в прошлом году дала комиссия по конкурсным закупкам во главе с представителем министерства обороны, главного командующего ВВС и главы Департамента вооружений и систем управления Минобороны. Процесс был остановлен в ноябре.

Как утверждал МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошел бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях против Москвы и с внешней политикой Литвы.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что госпредприятие Укринмаш закупает продукцию российских производителей через британских посредников.