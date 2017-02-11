На Донбассе прервалась связь с группой украинских разведчиков – объявлен поиск военных

Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений ВСУ, которое дислоцируется в Луганской области, не вышла на связь.

Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка «Луганск».

«Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которое дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В отведенное время военнослужащие на связь не вышли» – сказано в сообщении.

В ОТГ «Луганск» отметили, что сейчас ведутся поиски разведчиков и выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, 10 февраля пророссийские боевики совершили 63 обстрела по позициям сил антитеррористической операции. Раненых и погибших среди украинских военнослужащих нет.