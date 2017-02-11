Двое военных ранены в зоне АТО в субботу

В течение дня субботы в зоне АТО зафиксировано 28 обстрелов, двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

На Мариупольском направлении из минометов обстреляли украинские позиции в районе Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. По Широкино огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Николаевщине ветерану АТО нужна помощь в борьбе с тяжелой болезнью.