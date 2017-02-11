За 11 дней на Донбассе погибли 9 мирных жителей, 41 ранен, – Хуг

С 29 января по 9 февраля на Донбассе был ранен 41 мирный житель, 9 погибли.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в субботу, 11 февраля, в Донецке, передает «Интерфакс-Украина».

«За период с 29 января по 9 февраля мы зафиксировали следующее: подтвердили 50 случаев ранений населения, 9 из которых были со смертельным исходом. Это неприемлемо высокое число жертв. Это произошло из-за того, что вооружение давным-давно должно было быть отведено», - сказал Хуг.

Он также заявил, что количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе снизилось, но остается неприемлемо высоким.

«Вы знаете о том высоком количестве нарушений режима прекращения огня, которые ОБСЕ зафиксировала на прошлой неделе. С полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня в луганском регионе - 55 нарушений», - сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине.

Он добавил, что с полуночи субботы до 01.30 миссия ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня, передает «УП».

Хуг также заявил, что риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким.

«Причины нарушений остаются - наличие тяжелого вооружения на участках, где вооружение не должно находиться. Например, 5 февраля мы видели 2 танка Т-64 в Васильевке, а 3 февраля мы видели семь гаубиц в Макеевке, 6 февраля мы видели 11 гаубиц в Богоявленке, и это всего лишь некоторые из наших наблюдений. И до тех пор, пока это тяжелое вооружение находится там, где не должно находиться, риск вспышки насилия остается высоким», - сказал Хуг.

По его мнению, еще одна причина, по которой ситуация может снова обостриться, - слишком близкое расположение позиций противоборствующих сторон.