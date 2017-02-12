«Скоро отпразднуете, наверное, и мою кончину», – террорист Гиркин удивлен, что его еще не «зачистили»

Экс-главарь боевиков, захвативших Донбасс, Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что спецслужбы России перебили или выгнали из Донецка всех самостоятельных главарей боевиков и удивляется, что сам до сих пор жив.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу «День ТВ».

– Захарченко — балабол. Он был балаболом при мне, человеком, который давал слово и нарушал его через несколько дней. Он этим балаболом и остался. То, что в Донецке перебили или изгнали всех людей, которые умели самостоятельно принимать решения и отвечать за свои слова — это факт. Ясное дело, что без политической воли Москвы никто ничего делать не будет, – отметил он.

По его словам, корень решения «всех проблем Донбасса» лежит в Кремле.

– Если в Кремле примут решение и будут его последовательно осуществлять, без оглядки на собственные интересы, на дочек в Лондоне, на внучек в Париже, то тогда мы сможем одержать победу, действуя просто в национальных интересах. Если этого не будет, будем и дальше сетовать, что погибают командиры, популярные политики, люди которым доверяет население, — добавил Гиркин.

Также он выразил уверенность в том, что и сам будет ликвидирован.

– Через некоторое время отпразднуете, наверно, и мою кончину. Я еще удивляюсь, что так спокойно хожу. Все мосты давно сожжены, все «рубиконы» перейдены. Божьей милостью пока еще живу, но насколько ее хватит — я не знаю, — подытожил террорист.

Напомним, что в 2015 году на территории отдельных районов Луганской области погибли или были убиты несколько известных боевиков "ЛНР", которые не подчинялись главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому. 1 января 2015 года в Луганской области ЛНР-овцами был ликвидирован боевик Александр Беднов (Бетмен), в конце января - комендант Первомайска Евгений Ищенко (Малыш). 28 февраля 2015 года они захватили в плен коменданта Красного Луча Сергея Косогорова (Косогор).

23 мая 2015 года был убит один из полевых командиров "ЛНР" Алексей Мозговой, чей джип расстреляли из стрелкового оружия. В середине декабря того же года был убит командир казачьего полка "народной милиции ЛНР" Павел Дремов. 16 октября 2016 года был ликвидирован террорист "ДНР" Моторола - его взорвали в лифте в Донецке.

В январе в 2017 года в Москве умер первый главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. его жена заявила, что Болотова могли отравить.

А 4 февраля текущего года в оккупированном Луганске неизвестные взорвали автомобиль, в котором передвигался главарь так называемой «народной милиции» террористической «ЛНР» Олег Анащенко.

И уже спустя 4 дня, утром 8 февраля в Донецке взорвали командира подразделения боевиков «ДНР» «Сомали» Михаила Толстых известного под позывным «Гиви».