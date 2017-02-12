Боевики активно обстреливают силы АТО на Мариупольском направлении – двое бойцов ВСУ получили ранения

За прошедшие сутки, 11 февраля, двое украинских военнослужащих ВСУ получили ранения в зоне проведения АТО на Востоке Украины.

Об этом сообщил спикер Администрации Президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Так, по его словам, вчерашние сутки на Луганском направлении прошли абсолютно спокойно.

На Донецком направлении, как и ранее, основные боевые действия вчера велись в Авдеевский промзоне и на ее флангах. С перерывами враждебные обстрелы продолжались 8:00. Противник применял минометы, выпустив несколько десятков мин. Украинские войска открывали огонь.

«На других рубежах вчера противник также нарушал режим тишины. Прежде всего, речь идет о Светлодарске дуге, горловском периметр, Донецком аэропорту. Таким образом, противник вернулся к привычной тактике «беспокоящих обстрелов», в основном в темное время суток», - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрела, в том числе 6 минометных.

На Мариупольском направлении почти вся вражеская активность сосредоточена на участке фронта Павлополь - Широкино. Противник и днем, и ночью ведет огонь по украинским опорным пунктах. Вчера враг активно применял бронетехнику. В Павлополь НВФ организовали мощный минометный обстрел.

«Поздно вечером боевики спровоцировали обострение под Красногоровкой. Интенсивные перестрелки между силами АТО и оккупантами продолжались около одного часа. Враг использовал минометы и БМП. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов», - отметил Мотузяник.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения. Это произошло в Водяное и Широкино на Мариупольском направлении.