Связи с пропавшими на Донбасее украинскими разведчиками нет, их продолжают искать, - штаб АТО

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Украинские разведчики вторые сутки не сообщают о себе, их поиск продолжается.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала «112 Украина».

- Версий много, возможно, просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я уточняю информацию почти каждые полчаса, - сказал Матюхин.

Он подтвердил, что военных продолжают искать и опроверг информацию, которую распространяют СМИ боевиков о том, что украинских разведчиков якобы могли убить.

Напомним, накануне стало известно, что группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений ВСУ, которое дислоцируется в Луганской области, не вышла на связь.

Анатолий Чубаченко

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