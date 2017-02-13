ФСБ расспрашивает жителей Донбасса об отношении к Захарченко

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Донбассе под видом представителей местных СМИ проводят анонимные телефонные опросы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. 

Жителей временно оккупированных территорий Донецкой области спрашивают о личном отношении к главарю террористов ДНР Захарченко и его методов деятельности. 

Также российское командование требует от боевиков усилить давление на представителей ОБСЕ. 

Наблюдателей СММ ОБСЕ обманывают относительно количества обстрелов и их направления, но в якобы обстрелянные населенные пункты не пускают.

Напомним, ранее журналисты Общественного ТВ Донбасс опубликовали видео в котором жителей оккупированного Донбасса спросили верят ли они в исполнение Минских соглашений.

Преступности.НЕТ

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