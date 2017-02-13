Священник УПЦ МП, корректировавший огонь боевиков «ДНР», скрывается от следствия в России

Священнослужитель УПЦ Московского патриархата, который корректировал огонь боевиков «ДНР» по позициям украинских военных и информировал их о передвижениях ВСУ, скрывается от следствия в России.

Об этом говорится в определении Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Под подозрением оказался протоиерей Свято-Иверского женского монастыря Донецка (УПЦ МП), который расположен неподалеку от донецкого аэропорта и был частично разрушен во время боевых действий.

Согласно судебным документам, зимой 2015 года в зоне проведения антитеррористической операции священник корректировал огонь террористов «ДНР» по позициям украинской армии, а также «сливал» боевикам информацию о позициях ВСУ.

Служба безопасности предоставила доказательствами преступления, собранные благодаря свидетельским показаниям и «прослушке» разговоров священника зимой 2015 года.

В частности, в этот период он сообщал жене по телефону, что корректирует артиллерийский огонь в интересах так называемой «ДНР».

Также клирик описывал местонахождение украинских позиций (артиллерийского подразделения в составе установок «Град») в городе Николаевка Волновахского района представителю «ДНР» и неустановленному лицу о расположении боевой техники ВСУ в районе Марьинки.

Кроме того, он просил другого священнослужителя УПЦ МП найти пособника, который бы постоянно сообщал о расположении украинских войск.

Канцелярия Киевской митрополии УПЦ МП ранее сообщила СБУ, что 11 марта 2015 года протоиерей был освобожден от служения в Свято-Иверском женском монастыре Донецка.

По данным СБУ, тогда же подозреваемый пересек границу с Россией через пункт пропуска «Конотоп» и с тех пор скрывается от следствия. Разведка также установила, что священник сейчас находится на территории Московской области России, где проводит богослужебную деятельность в одном из храмов РПЦ.

Расследование было начато еще в апреле 2015 года и в последствии священника объявили в розыск, а год назад суд разрешил взять его под стражу.

Весной 2016 году были подготовлены материалы по его объявлению в международный розыск, но Укрбюро Интерпола отказало, в связи с запретом «вмешиваться в дела политического, военного, религиозного или расового характера».

Своим решением суд позволил правоохранительным органом провести специальное досудебное расследование.

Напомним, на Донбассе задержали боевика «ДНР», пытавшего пленных украинских военных