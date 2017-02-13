Суд приговорил к 8 годам тюрьмы российского боевика «Якута», задержанного в 2015 году

Константиновский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина РФ с позывным «Якут», который воевал на стороне так называемой «ДНР».

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

50-летний гражданин России, житель республики Саха (Якутия) в апреле 2015 года приехал в Украину и вступил в ряды одного из силовых подразделений боевиков «ДНР» – батальон «Восток» — на должность рядового стрелка и получил позывной «Якут».

«После вступления в ряды террористов он был направлен для прохождения службы в г.Ясиноватая, ныне оккупированный боевиками. В сентябре 2015 года мужчина был задержан пограничниками, когда он пытался попасть в Мариуполь», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что при задержании у гражданина РФ были найдены документы, в которых он просил уволить его из воинской части незаконного военного формирования т.н. «ДНР».

«Несмотря на то, что россиянин своей принадлежности к каким-либо воинским формированиям не признал, почерковедческая экспертиза подтвердила, что документы были написаны им собственноручно», — информирует пресс-служба.

Решением суда наемник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч.1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории Украины и выезда из нее) УК Украины и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Напомним, ранее на Донетчине суд приговорил командира инженерного взвода боевиков к 10 годам тюрьмы.