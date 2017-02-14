Боевики продолжают обстреливать из артиллерии и пулеметов позиции ВСУ на Донбассе – один боец ранен

За минувшие сутки, 13 февраля, пророссийские незаконные вооруженные формирования совершили 72 обстрела по позициям украинских войск, в результате чего один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении боевики вели огонь по Пескам из артиллерии калибра 122 мм, по Невельскому, Верхнеторецкому, Авдеевке и Троицкому – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, по Невельскому, Зайцево, Пескам, Новолуганскому, Верхнеторецкому, Новоселовке Второй и Луганскому – из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Невельскому стрелял снайпер.

На Мариупольском направлении боевики вели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм, танков, БМП и БТР по Водяному, из минометов – по Павлополю, Красногоровке, Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Богдановке, Павлополю и Широкино. Кроме того, по Широкино стреляли БМП и снайпер.

На Луганском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в окрестностях Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

Напомним, 12 февраля в зоне АТО пророссийские боевики 67 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.