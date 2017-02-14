РФ вынуждена продать Индии два фрегата – им не хватает двигателей, которые производили на николаевской «Зоре»

Два фрегата проекта 11356, ранее строившиеся для Черноморского флота России, продадут Индии.

Об этом 14 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.

«Соответствующее соглашение стороны подписали в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в России и двух – на индийских верфях. Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей. В состав ВМФ уже вошли два фрегата, еще один проходит государственные испытания».

«Строительство второй тройки фрегатов приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись из Украины. Как заявил министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых российских фрегатов», - пишет российское издание.

Напомним, что ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил о срыве со стороны Украины контракта по поставке силовых установок. По его словам, в рамках данного контракта николаевскому заводу "Зоря"-"Машпроект" было уплачено 100 миллионов долларов. В свою очередь, гендиректор «Зори», депутат Николаевского горсовета от БПП Константин Картошкин назвал срыв поставки «чистым форс-мажором», а выходом с ситуации посчитал возможность передачи двигателей Индии, которой якобы РФ собиралась продать корабли.

Ранее на николаевском заводе «Зоря» испытали двигатели для кораблей ВМС Индии. О планах России продать Индии недостроенные фрегаты сообщалось в августе 2016 года. Это стало вынужденной мерой для РФ, стесненной санкциями, введенными Украиной.