Президент США Дональд Трамп ожидает от России возврата Крыма

Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По словам Шона Спайсера президент США Дональд Трамп ждет от Москвы активного участия в деэскалации в Украине и занимает «жесткую» позицию в отношении России

BREAKING: @realDonaldTrump expects Russia to 'return Crimea' to #Ukraine, according to the WH @PressSec moments ago: pic.twitter.com/HQEQyRP08h