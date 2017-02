Трамп намекнул, что Обама был слишком мягким с Путиным

Крым был захвачен Россией во времена пребывания на должности президента США Барака Обамы, на этом принялся делать акцент действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Twitter Трампа.

"Крым был взят Россией в течение (деятельности) администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?", – написал американский лидер в Twitter.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Он также заявил, что "фейковые" СМИ сходят с ума с "теориями конспирации и слепой ненавистью", и связал обвинения в связях его команды с российскими спецслужбами и правительством с попыткой скрыть ошибки команды его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон.

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Трамп отметил, что источники в разведке нелегально дали СМИ информацию о якобы контактах его окружения и представителей России.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалациии конфликта в Украине и "вернет Крым".

Также Спайсер отметил, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила: "Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что тема возвращения Крыма "не будет обсуждаться". Кроме того, он призвал не верить сообщениям о связи команды Трампа с разведкой РФ.

Как известно, Россия аннексировала АР Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Украине вследствие акций протеста на Майдане. Сперва на полуостров завели российских военных с техникой, потом 16 марта провели псевдореферендум, а уже 18 марта ставленники Кремля подписали "договор" о вхождении Республики Крым в РФ.

Цивилизованный мир не признает аннексии Крыма. США и Евросоюз наложили санкции на Россию – в лице отдельных деятелей и политиков, а также предприятий и учреждений.