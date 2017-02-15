Трамп намекнул, что Обама был слишком мягким с Путиным

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 917 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(550)   

Крым был захвачен Россией во времена пребывания на должности президента США Барака Обамы, на этом принялся делать акцент действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Twitter Трампа.

"Крым был взят Россией в течение (деятельности) администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?", – написал американский лидер в Twitter.

Он также заявил, что "фейковые" СМИ сходят с ума с "теориями конспирации и слепой ненавистью", и связал обвинения в связях его команды с российскими спецслужбами и правительством с попыткой скрыть ошибки команды его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон.

Трамп отметил, что источники в разведке нелегально дали СМИ информацию о якобы контактах его окружения и представителей России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалациии конфликта в Украине и "вернет Крым".

Также Спайсер отметил, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила: "Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что тема возвращения Крыма "не будет обсуждаться". Кроме того, он призвал не верить сообщениям о связи команды Трампа с разведкой РФ.

Как известно, Россия аннексировала АР Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Украине вследствие акций протеста на Майдане. Сперва на полуостров завели российских военных с техникой, потом 16 марта провели псевдореферендум, а уже 18 марта ставленники Кремля подписали "договор" о вхождении Республики Крым в РФ.

Цивилизованный мир не признает аннексии Крыма. США и Евросоюз наложили санкции на Россию – в лице отдельных деятелей и политиков, а также предприятий и учреждений.

Андрей Семенов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор