В РФ готовят провокации на 18-20 февраля, – СБУ

СБУ допускает реализацию насильственного сценария на 8 мероприятиях из 18 к годовщине Майдана.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает «112 Украина».

«В ближайшее время и сотрудники нашей службы примут участие в памятных мероприятиях, которые будут посвящены празднованию Революции Достоинства и памяти героев Небесной Сотни. Но мы видим, что РФ пытается использовать этот повод для провоцирования столкновений насилия и массовых беспорядков. По нашим данным только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 18 массовых мероприятий различными организаторами. В подготовке 8 из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих 8 мероприятий 3 организуются с территории РФ», – рассказал Ткачук.

Как известно, с 18 по 20 февраля 2014 года на Майдане произошли самые трагические события, когда происходил расстрел митингующих. Традиционно в эти дни в Киеве проходят памятные мероприятия в честь погибших.

Напомним, в деле о расстрелах на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года появилось новое видео. Его предоставили суду представители потерпевших.