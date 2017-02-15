СБУ рассказала о «патриотических» сообществами в соцсетях, за которыми стоят спецслужбы РФ

В распоряжении Службы безопасности Украины есть доказательства того, что призывы к пользователям социальных сетей выходить на так называемый «Майдан-3» инспирированы российскими спецслужбами.

Об этом сообщил начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает «Новое время».

Так, одним из таких примеров - гражданина России Сергей Жук, который является членом террористической организации «ДНР» по кличке Москва.

«Жук причастен к созданию и администрированию сообществ в социальных сетях «Патриоты Украины», «Украинская революция», «Все на майдан», «Продолжение Революции Достоинства», «Майдан-3», «Мы Патриоты Украины», - отметил Ткачук.

По его словам, общая аудитория этих групп превышает полмиллиона пользователей.

«Этот агент российских спецслужб под профилями вымышленных лиц Николая Гайдука и Степана Мазура, как и в прошлом году, активизировался накануне очередной годовщины трагических событий на Майдане Независимости. Он вновь призывает украинских граждан к массовым протестам и беспорядкам», - заявил представитель СБУ, добавив, что это далеко не единственный пример масштабной информационной агрессии РФ.

Напомним, СБУ завела дело на николаевца за пропаганду террористических «ДНР/ЛНР» в соцсети.