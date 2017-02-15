В России суд поиздевался и выдворил из страны боевика «ЛНР», просившего убежища

Новошахтинский районный суд в Ростовской области РФ принял решение о выдворении за пределы России гражданина Украины Олега Андрушевича, который в 2014 году присоединился к пророссийской террористической организации «ЛНР» и воевал против сил АТО.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Открытую Россию».

Сам боевик родом из Харьковской области и во время Революции Достоинства решил вступить в так называемый «антимайдан».

- Когда началась война на Донбассе, все стало чуть серьезнее. В один момент мне позвонил друг, участковый, и говорит: Олег, у тебя есть сутки, чтобы покинуть территорию Украины, на тебя пришла бумага, - рассказал террорист, отметив, что именно после этого присоединился к одной из незаконных вооруженных группировок.

Впрочем, после нескольких боестолкновений Андрушевич решил сбежать с Донбасса в Россию и просить там убежища, для чего обратился в миграционную службу и полицию.

- Судья, конечно, форменно издевалась. Потребовала справку от СБУ о том, что на меня заведено уголовное дело, либо что моей жизни угрожает опасность, и тогда она предоставит убежище… Сказали – все, что мы можем для вас сделать, это выдворить за территорию РФ самовыездом, а не через спецприемник. Ну и присудили самовыезд, - пожаловался боевик.

Теперь Андрушевич готовит апелляцию, заявляя, что если вернется в Украину, то будет ликвидирован еще до суда, так как находится в базе «Миротворца», а на оккупированных территориях он никому не нужен.

- И в «ЛНР» я не могу – воевать уже не способен, жилья нет, семью кормить надо, - добавил террорист.

Напомним, ранее сообщалось, что «чистильщик» российского правительства «Вагнер» в прошлом году проведал мать в Украине.