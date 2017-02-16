В Николаеве двое парней отобрали телефон у ребенка

Вечером 15 февраля в Николаеве двое парней 18-ти и 19-ти лет отобрали телефон у 12-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба управлении патрульной полиции Николаева.

На улице Океановской девочка со своей 22-летней сестрой возвращались домой. Она держала в руках телефон, на котором включила фонарик и подсвечивалась себе дорогу. В этот момент к ней подбежали двое неизвестных, один из которых вырвал из ее рук мобильный, а другой оттолкнул ее. После этого грабители направились в сторону проспекта Богоявленского.

Менее чем за 10 минут, недалеко супермаркета «АТБ», патрульные заметили двух парней, похожих на злоумышленников. При приближении, один из них бросил на землю телефон и попытались убежать. Патрульные догнали парней и задержали, надев на них наручники.

Телефон найти было не сложно, ведь он был заблокирован и все время работал фонарик. Потерпевшие сразу узнали подозреваемых.

Хадержанными оказались 18-ти и 19-летние местные жители, один из которых уже был судим за кражу с проникновением в жилище.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции.

Напомним, в Николаеве компания подростков ограбила школьника. Среди подозреваемых девочки возрастом 12 и 13 лет.