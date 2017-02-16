Боевики артиллерией ночью обстреляли жилой район Авдеевки

Боевики в ночь на 16 февраля 2017 года обстреляли из артиллерии жилой район Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«Ночью боевики вновь нанесли артудар по жилому сектору в старой части города. В результате подвреглись разрушениям частные дома, а одно домовладение полностью уничтожено огнем», - говорится в сообщении.

В частности сообщается, что под огнем боевиков оказался район, расположенный недалеко от промышленной зоны Авдеевки, где в результате разрывов снарядов по улице Леваневского, Соборной, Лермонтова осколками были повреждены 8 домов местных жителей. Как отмечается, значительный ущерб понесли крыши домов, стены и окна.

«А по улице Колосова в результате прямого попадания полностью сгорел частный дом. По предварительной информации, люди не пострадали. Следственно-оперативная группа полиции находится на месте происшествия, оказывает помощь мирным жителям и документирует последствия обстрела боевиков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт, по всем фактам обстрелов открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, начиная с 29 января боевики обстреливали из тяжелой артиллерии и минометов город Авдеевка, предпринимая попытки штурма позиций ВСУ. В итоге, в городе от обстрелов пострадали как дома местных жителей, так и объекты инфраструктуры. При этом есть погибшие гражданские и военные ВСУ.

6 февраля председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.