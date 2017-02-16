ВСУ откроет огонь по военным РФ в случае вооруженных провокаций в Черном море, – Полторак

Пулевое отверстие на украинском АН-26 Вооруженные силы намерены открыть огонь в случае обстрела боевой авиации российскими военными на захваченных буровых установках в Черном море.

Об этом «Українським Новинам» сообщил министр обороны Степан Полторак.

Таким образом он прокомментировал обстрел российскими силовиками украинского самолета Военно-морских сил АН-26 1 февраля над Черным морем около Одессы.

«Там был не боевой, а транспортный самолет. Если открывается огонь по боевому самолету, то мы конечно же открываем огонь в ответ. Если есть обстрел нашего боевого самолета на нашей территории, то летчик имеет право и обязан открывать огонь», - подчеркнул министр.

Полторак также заявил, что Украина не прекратит выполнение определенных операций в этом районе Черного моря.

«Задачи, которые они там выполняли, они будут выполнять. Ситуации, когда Россия нас постоянно провоцирует, они есть и будут», - отметил он.

Министр подчеркнул, что полет украинского военного самолета проходил исключительно в пределах территории Украины.

Напомним, самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 обстреляли 1 февраля в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море.