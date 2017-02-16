За последние сутки на Донбассе погибли трое украинских военных

В зоне боевых действий на востоке Украине в четверг, 16 февраля, из-за обстрелов со стороны боевиков погибли трое и ранены четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

В целом, по данным штаба, за сутки было зафиксировано 35 обстрелов из орудий разного калибра.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки, 15 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения и один травмирован. Всего в среду было зафиксировано 49 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.