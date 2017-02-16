Боевики совершили артудар по Авдеевке – один человек погиб, есть разрушения

В четверг, 16 февраля, боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки, есть погибший, уточняется информация по раненым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУНП в Донецой области Вячеслав Аброськин.

«Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по улице Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов. Уже есть погибший – мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений», - уточнил он.

Как известно, в зоне боевых действий на востоке Украине к вечеру 16 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков погибли трое и ранены четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.