Вероятным виновником катастрофы «Boeing» над Донбассом назвали отставного российского генерала

Международная экспертно-журналистская группа «Bellingcat» установила личность боевика, который является предполагаемым виновником катастрофы малазийского лайнера MH17 на Донбассе летом 2014 года.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на доклад «Bellingcat».

По версии «Bellingcat», перевозку ракетного комплекса «Бук», который сбил пассажирский лайнер, контролировал отставной российский генерал Сергей Дубинский. Также сообщается, что он ранее фигурировал в СМИ как «командир разведки «ДНР» с позывным «Хмурый».

Также сообщается, что «Bellingcat» передала эти данные международной группе следователей. Кроме того, журналистская группа направила им данные о деятельности 69-й отдельной бригады вооруженных сил России, военные которой принимали участие в перевозке «Бука» на Донбасс. В частности, «Bellingcat» изучила страницы военных в соцсетях и обнаружили фото в Ростовской области во время транспортировки комплекса.

Напомним, международное следствие подтвердило причастность России в катастрофе «Boeing 777» на Донбассе.