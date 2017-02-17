Боевики 66 раз обстреливали позиции украинских – трое бойцов погибли, десять ранены

За прошедшие сутки, 16 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики 66 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на всех направлениях. В результате трое бойцов погибли и 10 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево также огонь вел снайпер. По позициям в районе Авдеевки стрелял танк.

На Луганском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лобачево, Новозвавновку, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов обстреливали Широкино и Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Новотроицкое, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово. По Широкино также вели огонь БТР и БМП боевиков. Из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Богдановку.

Напомним, что 16 января боевики нанесли нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки, что привело к гибели мирного жителя, ранениям граждан и разрушению жилых домов.