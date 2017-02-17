Следком РФ перепутал, кто командует 79-й бригадой, и завел дело на экс-комбрига Шандара

Алексей Шандар Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело на бывшего командира 79-й отдельной аэромобильной бригады полковника Алексея Шандара. В РФ экс-комбрига обвиняют в якобы обстрелах инфраструктуры Донецкой области с ноября 2016 по январь 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Стоит отметить, что в указанный российским следкомом период и по нынешнее время командиром 79-й бригады является полковник Валерий Курач. При этом это не является помехой для российского следствия отрыть дело на полковника Алексея Шандара по ч.1 ст.356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), повесив на него ответственность за якобы организацию ведения огня из тяжелых видов вооружения по целям, не являющимся военными.

Кроме Шандара следком обвиняет еще заместителя командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Александра Самарского и «иные лица» из числа военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии Украины.

В РФ уверяют, что в результате этих обстрелов, якобы, «4 мирных жителя, в том числе 2 несовершеннолетних, получили различные ранения, были разрушены и повреждены более 70 жилых домов и других гражданских объектов».

В соцсетях данный факт уже назвали фейком со стороны Следственного комитета РФ, который будет тиражироваться российской пропагандой.

Напомним, ранее Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное производство в отношении командира николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины Дмитрия Делятицкого.

Как известно, ранее Россия завела дело против Полторака и Муженко – их обвиняют в применении запрещенных методов ведения войны.

Ранее также сообщалось о том, что террористы «ЛНР» опубликовали «расстрельные списки» 17 украинских милиционеров, отказавшихся присягать боевикам.

Также стоит отметить, что заместитель начальника ГУНП в Николаевской области по общественной безопасности полковник полиции Александр Селиверстов также значится у террористов ЛНР, как «каратель». Сюжет об этом показал даже пропагандистский канал Министерства обороны Российской Федерации «Звезда». Еще за участие в боевых действиях в зоне АТО боевики «ЛНР» разыскивают подполковника полиции Николая Калачева, возглавляющего до недавнего времени Центральный отдел полиции города Николаева.