«Может перехватить только коммерческое радио», - США высмеяли разведывательный корабль РФ у своих берегов

В США считают, что разведывательный корабль ВМС РФ ССВ-175 «Виктор Леонов», замеченный у берегов штата Коннектикут, не способен нести какую-либо угрозу, и лишь демонстрирует техническую отсталость российского флота.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «NBC News».

Так, по словам американских военных, электронное оборудование для прослушки, установленное на судне, является устаревшим и способно ловить только радиосигналы судно-судно, судно-берег, а также коммерческие радиопередачи.

- Надеюсь, они с удовольствием прослушивают Classic 101, - шутит офицер береговой охраны Новой Англии, в которую входит штат Коннектикут.

Как отмечает представитель разведки США, «Виктор Леонов» специализируется на прослушивании радиопередач, а не цифровой связи, что делает его бесполезным в сборе любых военных разведданных. Таким образом, российское судно демонстрирует примитивность российской системы электронной прослушки и то, как далеко позади она находится от американских технологий.

- Путин является угрозой для своих соседей, но за пределами Крыма и Украины, Россия отстает и играет в догонялки, - подчеркнули в американской разведке.

Отмечается, что российский корабль оснащен ракетами класса земля-воздух и способен перехватывать сообщения и сигналы SIGINT.

Напомним, ранее сообщалось, что поход дымящего российского корабля в Сирию обошелся налогоплательщикам в $125-165 миллионов.