Главарь «ДНР» опять грозился захватить весь Донбасс и получил «оплеуху» от Кремля

Главарь террористической «ДНР» Александр Захарченко 17 февраля заявил, что его боевики готовы захватить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.

Об этом пишет российский «Интерфакс».

- Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным, - сообщил Захарченко на пресс-конференции.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Захарченко о возможном военном решении конфликта противоречат минским договоренностям.

- Безусловно, такие заявления не в русле минских договоренностей… к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения…Москва, как и Российская федерация, как страна-гарант минских соглашений, делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и для вывода его в мирное политико-дипломатическое русло, - заявил спикер Кремля.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке ликвидировали главаря террористов «Гиви». Одним из мотивов этого назвали то, что Москва хочет дистанциировать себя от людей, которые воплощают войну на Донбассе.