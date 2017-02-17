ЮНИСЕФ заявил, что миллион детей в зоне АТО нуждается в неотложной помощи

Миллион детей, переживающих уже 4 год военного конфликта, нуждаются в неотложной гуманитарной помощи.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ Украина на своей странице в Facebooke.

По данным, которые предоставляет международная организация, около 200 тысяч детей в зоне проведения АТО до сих пор проживают в пределах 15 км от линии конфликта. 19 тысяч детей в этой зоне подвергаются опасности пострадать от мин и невзорвавшихся боеприпасов. В населенных пунктах, которые обстреливаются минимум раз в месяц, живет 12 тысяч детей.

Согласно данным фонда, тысячи детей лишились возможности посещать школу вследствие интенсивных обстрелов в начале февраля. Минимум пять школ и два детских сада были повреждены из-за усиления боевых действий на востоке Украины, 11 школ пришлось закрыть.

По сообщению ЮНИСЕФ Украина, дети в Авдеевке постепенно возвращаются к занятиям в школе после последних интенсивных обстрелов.

Напомним, что брат народного депутата от БПП Мустафы Найема, участник АТО Маси Найем опубликовал фотографии из Авдеевки, которая последние недели подвергалась сильному обстрелу со стороны боевиков.